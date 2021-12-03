Kürt parti ve hareketleri: Peşmerge Güçleri teslim olmayacak

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-Tevger), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (PDK-Bakur), Pêlkurd ile Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur’da Peşmerge Güçleri’ne ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, “DAİŞ’in saldırıları Kürdistan düşmanlarının ve işgalci güçlerin saldırılarının bir parçasıdır. Halepçe ve Enfal soykırımlarına teslim olmayan Peşmerge Güçleri ve Kürdistan halkı, DAİŞ'in bu vahşi ve düşmanca saldırılarına da teslim olmayacaktır” denildi.

Kürt parti ve hareketleri, söz konusu açıklamalarında 140. maddeye dikkat çekerek, “DAİŞ tehlikesi, Kürdistan Bölgesi'nin, Kürdistani bölgeler dahil bütün Kürdistan toprakları üzerindeki egemenliğini kullanana kadar devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin Kürdistani bölgelerde egemenlik hakkının bulunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Koalisyon Güçleri’ne de çağrıda bulunan açıklamada, “140. maddenin kapsadığı alanların güvenliğinin sağlamasını ve bu maddelerin bir an önce hayata geçirilmesinin önünün açılması konusunda da çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, DAİŞ’i, destekçilerini ve müttefiklerini kınadığını kaydeden Kürt partileri “Peşmergelerin ve şehit olan 3 sivilin ruhu şad olsun, mekânları cennet olsun. Şehitlerin ailelerine ve Kürdistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AZADİ: SALDIRGANLAR VE İŞBİRLİKÇİLER CEZALANDIRILMALI

Ayrıca Azadi Hareketi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Saldırgan ve işbirlikçilerinin en ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Dün gece terör örgütü DAİŞ’in saldırısında 3 sivil Kürt ve 10 Peşmerge şehit edilmiştir. Saldırgan ve işbirlikçilerinin en ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm Kürdistan halkına sabır, metanet ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

DAİŞ dün gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.