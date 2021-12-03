Politika

Dersim’de çatışma

Dersim’de TSK mensupları ve PKK arasında çıkan çatışmada 3 PKK’li ile 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
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kürdistan Süleyman Soylu Dersim Çatışma ovacık

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dersim’in Ovacık ilçesinde çatışma çıktığını söyledi. 

"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi” diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

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