Sağlık

Türkiye’de salgın: 187 ölü, 21 bin 495 vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi, 187 can kaybı yaşandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 355 bin 226 coronavirüs testi yapıldı.

21 bin 495 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 187 kişi de hayatını kaybetti.

20.193kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

KOCA: OMICRON VARYANTININ DAHA ÇOK HASTA EDİCİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR BULGU YOK

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar Omicron varyantına rastlanmadığını açıkladı.

Koca, "Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv