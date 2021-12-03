Türkiye’de salgın: 187 ölü, 21 bin 495 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 355 bin 226 coronavirüs testi yapıldı.

21 bin 495 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 187 kişi de hayatını kaybetti.

20.193kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

KOCA: OMICRON VARYANTININ DAHA ÇOK HASTA EDİCİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR BULGU YOK

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar Omicron varyantına rastlanmadığını açıkladı.

Koca, "Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" dedi.