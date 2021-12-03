Blinken: Rusya'ya ağır bedel ödetmeye hazırız

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İsveç'in başkenti Stockholm'de devam eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Blinken söz konusu temasları sırasında euronews’ün sorularına yanıt verdi.

Ukrayna konusunda “Askeri bir çatışmaya ne kadar yakınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Blinken, “Başkan Vladimir Putin'in niyetini, Ukrayna'ya karşı yeniden agresif bir adım atma kararı alıp almadığını bilmiyoruz” diyerek, şunları belirtti:

“Ancak bildiğimiz bir şey varsa bunu kısa sürede yapma ve yapabilme kapasitesini devreye sokmuş olması. Bu çok ama çok endişe verici. Sadece bizim için değil, Avrupa'daki birçok ortağımızı ilgilendiriyor. AGİT'e gelmeden hemen önce NATO zirvesindeydim ve bu yaygın bir endişe kaynağıydı. Bu yüzden benim ve bizim için, Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık başlatmanın yanlış olduğunu, bunun doğuracağı ciddi sonuçları ve aramızdaki farklılıklar ne olursa olsun, en iyisinin diplomasi yoluyla çözüleceğine olan inancımızı Rusya'ya çok net bir şekilde iletmemiz çok önemliydi. Özellikle hiç uygulanmayan Minsk anlaşmalarının uygulanması yoluyla.”

“BAŞKANLARIN YAKIN GELECEKTE KONUŞMALARINI BEKLİYORUM”

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın gelecekte konuşmasını beklediğini kaydeden Blinken, “Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak ilk ve en önemli nokta, bunu nasıl gördüğümüz, endişelerimizin ne olduğu ne yapacağımız ve ne yapmayı tercih edeceğimiz konusunda doğru ve çok net olmaktır. Yani bu, diplomasiyi canlandırmak ve Ukrayna'daki bu bölgelerin işgali meselesini çözmektir” şeklinde konuştu.

“KENDİ SAVUNMA KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİMİZDEN EMİN OLACAĞIZ”

Yaptırım konusundaki bir soruya da cevap veren ABD Dışişleri Bakanı, şunları vurguladı:

“Ağır etkilere sahip ekonomik sonuçlar olacaktır. Bence bu sonuçların neticesi Moskova tarafından iyi biliniyor ve umarım Başkan Putin bunu hesaplamalarına dahil eder. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler, Ukrayna'nın kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmak için gayret ediyor. Ve tabii ki, NATO ittifakına yönelik herhangi bir tehdit varsa, kendi savunma kapasitemizi güçlendirmeyi sürdüreceğimizden emin olacağız. Savunma kelimesinin altını çiziyorum. Çünkü NATO, saldırgan değil, savunma amaçlı bir ittifaktır. Üyelerimizin korunması ve güvenliği için buradayız, aynı zamanda Ukrayna gibi ortakların saldırı riski altında olduklarında kendilerini savunmalarına yardımcı olmak için buradayız. Odaklandığımız nokta bu.”

Herhangi bir çatışmanın hiç kimsenin yararına olmayacağını ifade eden Antony Blinken, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeniden agresif bir şekilde tutum sergilemesi, istikrarlı ve öngörülebilir bir durumun tam tersi yönde adım olacaktır. Bunun hiçbirimiz için iyi olduğunu düşünmüyorum, ancak (Joe Biden) Başkan aynı derecede açıktı, eğer Rusya pervasızca hareket etmeyi seçerse, karşılık vereceğiz” dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN DA AÇIKLAMA

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, gergin geçen Blinken-Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Blinken'ın, Rusya'nın sınıra yakın bölgelere askeri yığınak yapmak dahil Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı gündeme getirdiğine işaret edildi.

Blinken'ın, Rusya'ya bölgedeki askeri varlığını geri çekmesi, barış sürecindeki konuşlanmasına geri dönmesi ve Minsk Anlaşması'na uyması çağrısını yinelediği belirtilen açıklamada, Ukrayna krizinin tek çözümün diplomatik yollarla ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması olduğunu söylediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bakan, Moskova'nın askeri gerilimi tırmandırma yolunu seçmesi durumunda, ABD ve ortaklarının ağır bedel ödetmeye hazır olduğunu açık bir şekilde belirtti" ifadesine yer verildi.

İki bakanın ikili ilişkiler, İran nükleer anlaşması ve Kafkasya bölgesindeki sorunları da ele aldıkları vurgulanan açıklamada, Blinken'ın Rusya'da tutuklu ABD vatandaşları Paul Whelan ve Trevor Reed'in durumlarını da gündeme getirdiği kaydedildi.