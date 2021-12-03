Kazimi’den DAİŞ saldırısına tepki: Teröristler cezasız kalmamalı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Şehit yakınlarının ailelerine taziye dileklerini ileten Kazimi, “Dün gece hain bir saldırı gerçekleşti. Bu korkakça eylemi gerçekleştiren teröristler cezasız kalmamalıdır” dedi.

“Peşmerge Güçleri milli savunma sisteminin bir parçasıdır” diyen Kazimi, “Ülkenin güvenliğini sağlamak için yiğit silahlı kuvvetlerimiz, kardeşleriyle yan yana çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, terör örgütü DAİŞ’in vur-kaç taktiği yaptığını ancak örgütün hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

BAŞBAKAN MESRUR BARZANİ’DEN KAZİMİ’YE ÇAĞRI

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in dünkü saldırıları nedeniyle Mahmur’da Peşmerge mevzilerini ziyaret ederek, cephenin askeri komutanlarıyla görüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan, “Halkımızın ve ülkemizin güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiçbir şey için beklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Teröristler güvenlik boşluğundan yararlanarak Peşmerge’ye saldırdı” diyen Başbakan, “Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında daha güçlü bir işbirliği talep ediyoruz. Irak Başbakanı'nı, sınırları korumak için Peşmerge'nin ihtiyaçlarını karşılamaya çağırıyorum. Peşmerge Bakanlığı'na da Peşmerge'nin tüm ihtiyaçlarını karşılaması talimatını verdim. Onlar hükümetin hizmetindedir, dolayısıyla sınırı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

DAİŞ dün gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.