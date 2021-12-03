İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan DAİŞ’in Mahmur saldırısına kınama

ERBİL (K24)

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Şehit yakınlarının ailelerine taziye dileklerini ileten teşkilat, yaralılara acil şifalar diledi.

Terör örgütünün saldırısı sert bir dille kınayan OIC’nin açıklamasında, “Her türlü terör saldırısı ve şiddet karşısında Irak’ın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ dün gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.