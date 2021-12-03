Politika

Başbakan’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ saldırısında şehit düşen Peşmergelerin ailelerini arayarak, taziye dileklerini iletti.
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kürdistan Mesrur Barzani Erbil Umed Xoşnaw peşmerge

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği, Başbakan Mesrur Barzani’yi temsilen Erbil Valisi Umed Xoşnaw’ın terör örgütü DAİŞ saldırısında şehit düşen 7 Peşmergenin cenaze törenine katıldığını açıkladı.

Söz konusu açıklamada, Başbakan’ın şehit ailelerini arayarak, kendilerine taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Mesud Barzani'nin kendisine “kahraman anne” dediği üç şehidin annesinin evini ziyaret ederek başsağlığı dilemişti.

DAİŞ saldırılarında şehit düşenlerin ailelerin acılarını paylaşan Başbakan, "Biz sizin oğlunuzuz ve size hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" demişti.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani DAİŞ saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etmişti.

DAİŞ dün gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.

 

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