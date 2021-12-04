ABD’den DAİŞ saldırısına tepki: Peşmerge Güçleri’ne desteğimiz sürecek

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütü DAİŞ’in önceki gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada bulunan Blinken, “ABD, Mahmur ilçesinde 10 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırı da dahil olmak üzere, Irak genelinde DAİŞ saldırılarının tırmanmasından derin endişe duyuyor. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin DAİŞ’le mücadele kapsamında Peşmerge Güçleri ile Irak güçlerine desteğini sürdüreceğini vurguladı.

DAİŞ önceki gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.