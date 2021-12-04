Politika

Beyaz Saray: Yeni İran yönetimi yapıcı tekliflerle gelmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan İran ile nükleer görüşmelerine ilişkin, "İran'daki yeni yönetim Viyana'ya yapıcı teklifler ile gelmedi" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Beyaz Saray Jen Psaki İran viyana görüşmeleri Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile yapılan nükleer görüşmelere değinen Psaki, her zaman diplomatik yaklaşım taraftarı olduklarını vurguladı.

"İRAN'IN BU HAFTAKİ YAKLAŞIMI ÇÖZÜME YÖNELİK DEĞİL"

Görüşmelerin yedinci turunun Viyana'da bugün sona erdiğini ve ABD heyetinin Washington'a döndüğünü belirten Psaki şunları söyledi:

"Yeni İran yönetimi Viyana'ya yapıcı tekliflerle gelmedi. Görüşmelerin ilk altı turunda en zor sorunlara bile yaratıcı öneriler sunuldu. İran'ın bu haftaki yaklaşımı ne yazık ki kalan sorunların çözümüne yönelik değildi."

İran'ın yeni tura gelmeden önce "yeni nükleer provokasyonlar turunu" başlattığını kaydeden Psaki, İran tarafı uyum sağladığı müddetçe ABD'nin 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya uymaya devam edeceğinin altını çizdi.

RUSYA'YA UKRAYNA KONUSUNDA "SEÇENEKLER MASADA" MESAJI

Psaki, Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırına asker yığmasıyla bölgede artan gerilime de değinerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ellerinde birçok seçenek olduğunu söyledi.

Bu konuda ortakları ve müttefikleri ile yakın temasta olduklarını kaydeden Psaki, "Ekonomik yaptırım seçeneklerini de düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin ise "NATO'ya kimin üye olacağının kararını Rusya değil, NATO verir. Ayrıca provokatif davranan da ABD ve Ukrayna değil, Rusya'dır" açıklamasını yaptı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv