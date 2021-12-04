Omicron varyantı yayılıyor: 3 ülkede daha görüldü

HABER MERKEZİ

İsviçre'de günlük Covid-19 vakalarının 10 bine dayanması ve ülkede Omicron varyantına rastlanması üzerine federal hükümet yeni kısıtlamalar getirdi.

Federal Sağlık Dairesi (BAG) verilerine göre, İsviçre'de son 24 saatte 9 bin 951 Covid-19 vakası tespit edildi ve 29 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 49 bin 450’ye yükselirken, İsviçre ve Lihtenştayn'da toplam 11 bin 137 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsviçre'nin en büyük iki şehri Zürih ve Cenevre'deki hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey şu anda durumu çok kritik olarak değerlendiriyor. Omicron varyantının ortaya çıkışı, salgına karşı mücadelede yeni zorluklar doğuruyor” ifadesi kullanıldı.

“DURUM ÇOK CİDDİ”

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, düzenlediği basın toplantısında, "Durum çok ciddi. Bunu biz istemedik. Ama gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bazı hastaneler kapasite sınırlarını çoktan aştı" uyarısında bulundu.

Berset, İsviçre Federal Konseyi'nin, 10'dan fazla kişinin katıldığı özel toplantılar için Covid-19 sertifikası önerdiğini aktardı.

"International School of Geneva" adlı uluslararası okulun Founex kampüsünde 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirten Berset, 2 bin öğrenci ve çalışanın karantinaya alındığını bildirdi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde ise okuldaki 1600 çocuğun 10 gün karantinaya alınacağını, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini yazdı.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un Kongo’dan gelen bir kişide tespit edildiğini duyurdu.

Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo’dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus’a gelen 23 yaşındaki erkek bir yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu yolcuya Tunus’ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Yolcunun şu anda karantinada olduğunu belirten Mrabet, Tunus’un mutasyonu tespit etme hızını överek, ülkesinin salgınla ve sonuçlarıyla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladığını belirtti.

MEKSİKA

Meksika'da ilk kez Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Genel Müdürlüğü, ülkeye 21 Kasım'da geldiği tespit edilen 51 yaşındaki Güney Afrika kökenli erkek bir hastada Omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

Hastanın, Meksiko'da özel bir hastanede gözetim altına alındığını duyuran Sağlık Bakanlığı, karantina süresinin başladığını kaydetti.

Meksika'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 294 bin 715 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 3 milyon 894 364 kişi olarak kayıtlara geçti.

OMICRON, 38 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Omicron varyantına ilişkin küresel düzeyde geniş çaplı araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Canlı yayında sosyal medya kullanıcılarının sorularını cevaplayan Kerkhove, WHO’nun 6 bölgesinde toplam 38 ülkede Omicron varyantı tespit edildiği bilgisini paylaştı.

WHO’dan 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, Omicron varyantının en az 23 ülkede görüldüğü bildirilmişti.