Politika

Başkent Erbil’de Kürt Diaspora Kongresi düzenleniyor

Başkent Erbil’de Kürdistan’ın dört parçasından temsilcilerin katılımıyla Kürt Diaspora Kongresi düzenleniyor.
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kürdistan Kürt diasporası kongre

ERBİL (K24)

Kürt diasporasının statü ve stratejisine odaklanan kongrede, diasporada yaşayan Kürtlerin birlik ve beraberliği hedefleniyor.

K24’e konuşan Başkan Barzani’nin Ofisinde Kürdistan Diasporası Dosyası Sorumlusu Tahir Hewrami, “Kongre, Başkan Barzani’nin Ofisinin gözetiminde yapılıyor. Kongre Kürdistan’ın dört parçasından ve birçok ülkeden temsilci katılıyor. Ayrıca ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Kazakistan’dan da Kürt temsilcileri kongrede hazır bulunuyor” dedi.

Diaspora Kürtleri için ilk kez böyle bir kongrenin yapıldığını belirten Hewrami, bu kongreyle diasporadaki Kürtlerin birlik ve beraberliğinin hedeflendiğini, Kürtlerin dünya çapındaki ağırlığının güçlendirilmek istendiğini kaydetti.

150 temsilcinin katılımıyla düzenlenen kongre 2 gün sürecek.

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