Başkan Barzani: Kürtler hiçbir zaman savaşı seçmedi, kimsenin toprağına da girmedi

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de düzenlenen Kürt Diaspora Kongresi’nde bir konuşma yapan Başkan Mesud Barzani, önemli mesajlar verdi.

Kongrenin başarılı geçmesinin ve amaçlarına ulaşması temennisine bulunan Başkan Barzani, “Milletinize birlikte hizmet etmek için çaba gösterin. Kürt diasporasını çok önemli bir milli servet olarak görüyoruz. Kendinizi örgütleyip güçlü bir lobi oluşturabilir, her alanda milletinizin meşru davasında başat rol alabilirsiniz” dedi.

Başkan Barzani, “Kürt milleti hiçbir zaman savaşı seçmedi, her zaman kendini savundu. Kürtler hiçbir zaman kimsenin toprağına girmedi ve kimseye zulmetmedi. Ölüm kalım noktasında da kendini savunmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Kürt milleti davasının Kürdistan’ın tüm parçalarında barış ve demokrasiyle çözülmesini umduklarını belirten Başkan Barzani, “Savaş, milletimizin sorununu ve diğer hiçbir sorun için çözüm değildir” vurgusunda bulundu.

Başkan Barzani, Kürt milleti olarak rejimlerle olan anlaşmazlıkları halklar arası anlaşmazlığa dönüştürmemeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kürdistan dini ve milli birliktelik açısından güzel bir örnektir. Bu köklü kültürle her zaman gurur duyduk ve bu korunmalıdır. Dünya da Kürdistan’ın birlikteliğin beşiği olduğunu bilmelidir” dedi.

Kürt diasporasının kendini örgütleyerek, tüm vatanseverleri kutsal Kürdistan bayrağının gölgesi altında toplaması gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, “Yaşadığınız ülkelerde yasalara saygılı olun, yasadışı işlerden uzak durun. Gençlerinizi kendilerini yetiştirmeleri için teşvik edin. Çocuklarınıza milletimizin tarih, dil, ve kültürünü aşılayın. Diğer tüm ulusların diasporalarıyla dostane ilişkiler kurun” mesajlarını verdi.

Başkan Barzani, diasporanın, Kürdistan halkına daha fazla dost ve onlara karşı işlenen soykırımların tanınmasına destek bulması için çalışması gerektiğini belirterek, yaşadıkları ülkelerin parlamentolarına bu konuda baskı yapmalarını istedi.

Kürdistan Bölgesi’nin halen büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Başkan Barzani, sözlerini şöyle tamamladı:

“Maalesef birkaç gün önce Germiyan’da, dün de Mahmur’da teröristler tarafından bazı vatandaşlar ve Peşmergeler şehit edildi. Bu da şu gerçeği gösteriyor ki Bölge üzerinde halen büyük tehlikeler var. Buradan tüm Kürdistan halkının müsterih olmasını istiyorum; şehitlerin intikamı alınacak, şehitlerin kanları boşa gitmeyecek.”