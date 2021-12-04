4 ülkeden DAİŞ’in Mahmur saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Katar, Ürdün, Bahreyn ve Mısır, terör örgütü DAİŞ’in önceki gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DAİŞ’in terör saldırısının sert bir dille kınandığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıda şehit düşen Peşmerge ve sivillerin ailelerine taziye dileklerini ileten Katar Dışişleri Bakanlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haysem Ebu El-Fol da terör saldırısını kınadıklarını belirterek, güvenlik ve istikrara yönelik her türlü tehdidin karşısında olduklarını vurguladı.

Sözcü, “Terör tehditleri karşısında ülkemizin Irak’a desteği sürecek” şeklinde konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de şehit düşen Peşmerge ve sivillerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Korkunç terör saldırısını kınıyor, şehitlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, “Güvenlik ve istikrarı korumak için Irak’ın yanındayız, terörle mücadeledeki desteğimizi ifade etmek istiyoruz” denildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör saldırısının kınandığı vurgulandı.

Şehitlerin ailelerine taziye dileklerini ileten bakanlık, “Güvenlik ve istikrarı koruma yönündeki çabalarında Irak’a destek veriyoruz” açıklamasında bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NDAN KINAMA

Dün akşam da İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Şehit yakınlarının ailelerine taziye dileklerini ileten teşkilat, yaralılara acil şifalar dilemişti.

Terör örgütünün saldırısı sert bir dille kınayan OIC’nin açıklamasında, “Her türlü terör saldırısı ve şiddet karşısında Irak’ın yanındayız” ifadelerine yer verilmişti.

DAİŞ önceki gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.