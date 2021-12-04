Yaşam

Polonya’da bir Kürt göçmen yaşamını yitirdi

Polonya’daki bir hastanede 25 gündür tedavi gören bir Kürt göçmen, yaşam savaşını kaybetti.
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Evin İrfan Zahir
Evin İrfan Zahir
kürdistan Kürt göçmenler Belarus sınırı Polonya

DUHOK (K24)

Evin İrfan Zahir isimli kadın göçmen, 25 gündür tedavi gördüğü Polonya’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Duhoklu 5 çocuk annesi Evin İrfan Zahir hamileydi. Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişleri sırasında soğuk ve yorgunluk nedeniyle bebeğini düşüren Kürt göçmen, Polonya’da tedavi altına alınmıştı.

K24’ün edindiği bilgiye göre Evin İrfan Zahir, ailesiyle birlikte kaçak yollarla Belarus’a gitmişti ve buradan da Polonya topraklarına geçmişti.

Kaçakçılarla bazı odakların yönlendirmesi sonucu Belarus-Polonya sınırına ulaşan ve burada mahsur kalan çoğu Kürt binlerce göçmen, zorlu hava koşulları ve açlıkla mücadelede zor günler geçirdi.

Binlerce göçmen daha sonra uçakla Kürdistan Bölgesi’ne geri getirildi.

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