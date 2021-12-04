Mensur Barzani: Güçlerimizi saldırıya uğrayan köyün çevresine konuşlandıracağız

ERBİL (K24)

Birinci Özel Kuvvetler ve Gulan Komutanı Mensur Barzani, önceki gün DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda 10 Peşmerge ile 3 sivilin şehit düştüğü Mahmur’un Xidircice köyüne ziyarette bulundu, 3 şehit annesiyle görüştü.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Mensur Barzani, “Başkan Mesud Barzani’nin talimatı üzerine şehit annesine taziyelerimizi iletmeye ve kendisine, ‘O üç evladı kahramanca şehit oldu, biz de senin evladınız’ demeye geldik” dedi.

Mensur Barzani, “Birinci Özel Kuvvetler ve Gulan güçleri olarak köyün çevresine konuşlanacağız. DAİŞ’li teröristler bir kez daha köye saldıracak olursa kanımızla, canımızla karşı koyacağız. Bu felaketin tekrarlanmamasını umut ediyoruz. Burada sadece şunu söyleyebilirim, Allah hepimize sabırlar versin” şeklinde konuştu.

K24 muhabirinin Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki güvenlik açığıyla ilgili sorusuna Mensur Barzani, “Irak federal hükümetin, bu güvenlik açığının bir an önce kapatılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu açık olduğu sürece DAİŞ’li teröristler bunu fırsata çevirerek bölge halkına saldırıyor. Benzer olayların yaşanmaması için federal hükümetin acele etmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Mensur Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peşmerge Güçleri ihmalkarlık yapmamıştır. 2014’ten bu yana DAİŞ’le savaşta 2 bin Peşmerge şehit düşmüş, binlerce Peşmerge yaralanmıştır. Musul Barajı’ndan Xaneqin’e kadar bütün mevzilerde Peşmerge Güçleri savunmadadır. Vatanı ve toprağımızı savunmada daha fazla ısrarcı olacağız.

Güçlerimiz burada konuşlanacak ve burada kalacağız. Halka işbirliği içinde olacak, bölgedeki halkın tamamını koruyacağız.”