‘Peşmerge DAİŞ’le mücadele tarzını değiştirmeli’

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, “DAİŞ düzenlediği saldırıların tamamını partizanca yapıyor. Saldırıları, belli bir coğrafyada alan hakimiyeti sağlamaya yönelik değil, daha çok insan öldürmeye, yaralamaya yöneliktir ve bunun için olabildiğince silah ve patlayıcı kullanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Peşmerge Bakanlığı olarak, Peşmerge’nin eğitilip donatılmasına ve mevzilerin tahkim edilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Cafer Şeyh Mustafa, “Peşmerge’ye, DAİŞ’in bugünkü saldırı tarzına nasıl karşı koyacağına dair eğitim verilmeli” dedi.

DAİŞ unsurlarının Peşmerge mevzilerine yaklaşmasıyla ilgili ise Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı şunları söyledi:

“DAİŞ’in bu güçleri Irak ordusunun arkasından sızma yapıyor, gelip Peşmerge’ye ve bölge sakinlerine saldırı geri çekiliyor. Bu güvenlik açığının kapatılması için Irak ordusuyla ortak güç vasıtasıyla tam işbirliğine ihtiyacımız var.”

Cafer Şeyh Mustafa, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, ortak güç ve ortak operasyon odası kurulması için elinden geleni yaptığını kaydetti.

DAİŞ unsurlarının 2 Aralık gecesi Mahmur’un Xidircice köyüne düzenlediği saldırıda 10 Peşmerge ile 3 sivil şehit düştü, 4 kişi de yaralandı.