Erdoğan Siirt’te konuştu: Artık kimse iş için başka yerlere gitmeyecek

SİİRT (K24)

Siirt’te projelerin resmi açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “20 yıl öncesine bir gidelim... 20 yıl öncesinde ne havaalanı ne havaalanından buraya bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Ama şimdi maşallah yolumuz çift gidiş, çift geliş gayet güzel” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanlar artık iş ve aş için buradan başka yerlere gitmeyecek, gidenler geri dönmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak, milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri genişletmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizsiniz. Bu ülke, insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçlarının karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Türkiye'nin makus talihini yenmek için harekete geçen herkesin önü ya idam sehpalarıyla ya tuzaklarla kesildi. Milletimiz, AK Partiyi iktidara getirdiğinde bizden bu engelleri aşmamızı bekliyordu, adım adım bu engellerin üstesinden geldik.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat, Merkez Bankası'ndan randevu istiyor, MB ona göre bağımsız değil ya, MB bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar, MB'den brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp aleyhinde konuşuyor. Hani bağımsız değildi, bak sana randevu verdiler. Dün de TÜİK'e randevu almadan gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, önünde gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez” dedi.

“TÜİK, dünyada ilk 20 içerisinde yer alan bir kuruluş” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Geçmişleri milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı uyguladıkları faşizan baskılarla uyguladıkları bir kesim var. Bunların ülkede 'bu da bizim hizmetimiz' diye gösterecekleri tek ağaçları, eserleri, adımları yok. CHP'nin hem merkezi hem sembolü olduğu bu zihniyet arsızca ortada dolaşarak siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. CHP'nin başındaki zat da bize gücü yetmeyince, anayasa ve yasalar dışında hareket etme, kendisine mukabele imkanı olmayan devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisindeki kliklere dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Bunun adı siyaset değildir, siyaset yanına topladığın azgın güruhla MB, TÜİK gibi kamu kurumlarını basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek hiç değildir.”