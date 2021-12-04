‘Guardiola 2023'te kıta değiştirebilir’

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Manchester City'de altıncı sezonunu geçiren Pep Guardiola gelecekte çarpıcı bir karar alabilir.

2016 yazında devraldığı Manchester City'de başarılı bir serüven geçiren Guardiola'nın mevcut sözleşmesi 2023'te sona eriyor. İngiliz basınına göre Guardiola sözleşmesi bittikten sonra kariyerinde yeni bir pencere açmaya sıcak bakıyor.

90min'in haberine göre Pep Guardiola, Manchester City'deki sözleşmesini tamamladıktan sonra City Football Group bünyesindeki bir başka takımı çalıştıracak. İddiaya göre New York City'nin başına geçmesi beklenen Guardiola, MLS'te yoluna devam edecek.

“NEW YORK’U ÇOK SEVİYORUM”

İspanyol teknik direktör daha önce verdiği demeçte City Football Group'un New York'taki projelerine övgüde bulunmuş, New York'ta sık zaman geçirdiğini ve çok sevdiğini söylerken ABD futbolu için de olumlu konuşmuştu.

“Kariyerim boyunca New York'ta çok fazla zaman geçirdim” diyen Guardiola, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok sevdiğim bir şehir ve yıllar içinde burada futbola olan tutkunun gelişimini birinci elden görme şansına eriştim"

Uzun yıllardır söylüyorum, ABD'de futbol için inanılmaz parlak bir gelecek olduğuna inanıyorum. Grubumuz sayesinde şehirde 50 yeni futbol sahası var. Bunun gibi harika projeler gelecekte Amerikalı yeteneklerin ortaya çıkmasında rol oynayacak.”