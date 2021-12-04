Politika

Avrupalı aşırı sağcı ve milliyetçiler toplandı: Gündemde yeni ittifak var

Avrupalı aşırı sağcı ve milliyetçi partilerin liderleri Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük ikinci grup olma potansiyeline sahip bir oluşum kurma amacıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransız siyasetçi Marine Le Pen
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransız siyasetçi Marine Le Pen
avrupa Avrupa aşırı sağcılar milliyetçiler toplantı

HABER MERKEZİ

Polonya Başbakanı ve sağcı popülist Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Jaroslaw Kaczynski'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya 14 parti temsilcisi katıldı.

Katılımcılar arasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransız Ulusal Birlik Partisi (RN) Genel Başkanı Marine Le Pen, İspanyol Vox Partisi Genel Başkanı Santiago Abascal da yer aldı.

Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Le Pen, toplantı öncesi yaptığı açıklamada önemli bir adım atılacağını fakat grubun kuruluşu için henüz erken olduğunu söyledi.

Le Pen, ittifak oluşumunun önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtti.

Öte yandan grubun önemli bir aktörü olabileceği düşünülen İtalyan Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini toplantıya katılmayarak yeni grubun oluşumu için "doğru zamanın beklenmesi gerektiğini" açıkladı.

Salvini, temmuz ayında yeni bir ittifak planının dillendirildiği deklarasyona imza atan 16 isimden biriydi.

İtalyan Lig Partisi ve Fransız Ulusal Birlik Partisi Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Milletleri ve Özgürlük için Hareket Grubu'nda yer alırken PiS, Vox ve İtalya'nın Kardeşleri Partileri Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu'nda yer alıyor.

Orban'ın Fidesz Partisi ise parlamentodaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nden mart ayında çekildi.

Toplantı öncesi Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Brüksel'deki siyaseti değiştirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

 

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