Politika

Ankara: DAİŞ’in Mahmur’da düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DAİŞ tarafından Mahmur yakınlarındaki Xidirce’de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
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kürdistan Türkiye DAİŞ Mahmur saldırı kınama

ERBİL (K24)

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mahmur yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Peşmerge ve 3 sivilin şehit edildiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terör örgütü DAİŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kürdistan Bölgesi makamları ile Irak hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelede Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesi ile Irak halkının yanında durmaya devam edeceği de vurgulandı.

DAİŞ’in Mahmur yakınlarındaki Xidirce köyünde dün düzenlediği saldırıda, 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüştü.

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