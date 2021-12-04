Irak seçimleri: Fetih Koalisyonu’ndan mahkemeye iptal başvurusu

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Amiri, Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elektronik seçim sistemine başından beri karşı çıktıklarını kaydeden Amiri, seçim sonuçlarına hile karıştığını iddia etti.

Amiri, Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerdeki tutumunun şeffaf olmadığını savunarak "Seçim sonuçlarına itirazımız sürüyor ve bunun iptali için Federal Mahkeme’ye başvurduk. Mahkeme sonucunu bekliyoruz" dedi.

Komiyon tarafından açıklanan nihai sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra yeni parlamentonun 10 gün içinde ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Parlamneto daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komisyonu da bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı.