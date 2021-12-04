Kürdistan Bölgesi’nde son 3 ayın en düşük can kaybı ve vaka sayısı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 162 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 3 bin 491 Covid-19 testi yapılırken, 162 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 401 kişi iyileşti, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, bunun son 3 ayın en düşük Covid-19 kaynaklı can kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı olduğunu belirtti.

Bakan Berzinci, vatandaşlara aşı olmaları çağrısını yineledi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 545 bin 976

Vaka: 376 bin 658

İyileşen: 364 bin 668

Ölüm: 6 bin 914