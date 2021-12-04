Politika

Maliki’den güvenlik güçlerine DAİŞ çağrısı

Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki, artan DAİŞ saldırılarına dikkat çekerek güvenlik güçlerini hızlı hareket etmeye çağırdı.
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Irak Nuri Maliki DAİŞ çağrı

ERBİL (K24)

Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada artan DAİŞ saldırılarına dikkat çekerek devlet kurumlarını hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

Nuri Mali, mesajında şunlar kaydetti:

“Sonuncusu Kürdistan Bölgesi’ndeki hain saldırı olmak üzere, Irak genelinde güvenlik noktalarına yönelik artan terör saldırılarının tekrar etmesi tehlikesine karşı güvenlik güçlerimizi bu karanlık grupları ortadan kaldırmak hızlı hareket etmeye çağırıyorum.”

DAİŞ’in Mahmur yakınlarındaki Xidirce köyünde dün düzenlediği saldırıda, 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüştü.

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