Spor

West Ham’ın son kurbanı Chelsea oldu

İngiltere Premier Lig'in 15’inci haftasında oynanan maçta West Ham United sahasında lider Chelsea'yi 3-2 mağlup etti.
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Chelsea
Chelsea
avrupa Chelsea West Ham United Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 15’inci haftasında West Ham United sahasında Chelsea'yi konuk etti. Derbiyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Chelsea, Thiago Silva ve Mason Mount'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Ev sahibi ekibin tek golü Manuel Lanzini'nin penaltısından geldi.

İkinci yarıda Jarrod Bowen ile beraberliği yakalayan West Ham United, Arthur Masuaku'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Chelsea 33 puanda kalırken, West Ham puanını 27'ye çıkardı.

David Moyes yönetimindeki West Ham, ligde bu sezon Chelsea, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup ederken, Lig Kupası'nda da Manchester United ve Manchester City'yi eledi.

 

 

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