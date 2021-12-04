Türkiye’de Covid-19’da son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 353 bin 35 Covid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 463 olarak kaydedildi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 857 bin 540 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

‘KAPALI ORTAM’ UYARISI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından ‘kapalı ortam’ uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız."