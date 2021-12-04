Belarus sınırından Kürdistan Bölgesi’ne dönüşler devam ediyor

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi ve göçmenlerin Kürdistan Bölgesi’ne dönüşü devam ediyor.

K24 muhabiri, 419 kişilik göçmen kafilesinin Erbil Uluslararası Havalimanı’na ulaştığını bildirdi.

Muhabirimiz, göçmenlerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetinin sağladığı özel uçakla döndüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından dönüş konusunda göçmenlere yardım etmek için kurulan komisyonun çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan muhabirimiz, şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi’ne dönüş yapan göçmen sayısının 2749’a ulaştığını aktardı.

2 Aralık’ta 430 kişilik bir göçmen kafilesi Erbil’e ulaşmıştı. 1500 kişinin daha dönüş için başvuruda bulunduğu kaydedilmişti.

24 Kasım'da Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden çoğu Kürdistan Bölgesi ve Irak vatandaşını taşıyan göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Son haftalarda en az 10 kişinin daha sınırı geçmeye çalışırken öldüğü düşünülüyor.