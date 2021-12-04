Politika

Belarus sınırından Kürdistan Bölgesi’ne dönüşler devam ediyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin dönüşü devam ederken, 419 kişilik göçmen kafilesi başkent Erbil’e ulaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Belarus sınırı Göçmenler dönüş Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi ve göçmenlerin Kürdistan Bölgesi’ne dönüşü devam ediyor.

K24 muhabiri, 419 kişilik göçmen kafilesinin Erbil Uluslararası Havalimanı’na ulaştığını bildirdi.

Muhabirimiz, göçmenlerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetinin sağladığı özel uçakla döndüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından dönüş konusunda göçmenlere yardım etmek için kurulan komisyonun çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan muhabirimiz, şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi’ne dönüş yapan göçmen sayısının 2749’a ulaştığını aktardı.

2 Aralık’ta 430 kişilik bir göçmen kafilesi Erbil’e ulaşmıştı. 1500 kişinin daha dönüş için başvuruda bulunduğu kaydedilmişti.

24 Kasım'da Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden çoğu Kürdistan Bölgesi ve Irak vatandaşını taşıyan göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Son haftalarda en az 10 kişinin daha sınırı geçmeye çalışırken öldüğü düşünülüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv