Politika

Başkan Barzani Iraklı liderle son gelişmeleri görüştü

Başkan Mesud Bazrani ve Irak’taki Azim Koalisyonu lideri Xemis Xencer, son gelişmeleri ve DAİŞ saldırılarını ele aldı.
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kürdistan Mesud Barzani Xemis Xencer görüşmeler

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Irak’taki Azim Koalisyonu lideri Xemis Xencer ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi durum, artan DAİŞ saldırıları ve genel seçimler sonrası siyasi süreç ele alındı.

Seçim sonrası ortaya çıkan siyasi dengelerin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani ile Xemis Xencer, seçim sonuçlarının istikrarın sağlaması temennisinde bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) parlamentoda 31, Xencer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 12 sandalye elde etti.

 

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