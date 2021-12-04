Politika

İran'da nükleer santral yakınlarında patlama

İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.
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İran İran Patlama nükleer tesis

HABER MERKEZİ

İran'ın resmi haber ajansı İrna’nın haberine göre Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

Haberde olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı da, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı.

İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

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