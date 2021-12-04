Politika

Erdoğan'ın mitinginde görevlendirilen polisin aracının altında bomba bulundu

Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polisin aracının altında patlayıcı düzeneği bulunduğu bildirildi.
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türkiye Erdoğan siirt Bomba

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polisin aracının altında patlayıcı düzeneği bulunduğunu, bomba düzeneğinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımızın Siirt ilimizde programı olduğu, programa takviye kuvvet olarak gidecek Mardin ili Nusaybin ilçesi Çevik kuvvet büro amirliğinde görevli bir polis memurumuzun şahsi aracı ile bahse konu dış göreve gitmek için ikametinden ayrıldığı, kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu ikametinden aldığı esnada arkadaşı araç altında bir cisim fark ettiği, yapılan inceleme de araç altı bomba düzeneği olduğu, bomba imha ekibimizin müdahale ettiği" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan bugün Siirt’te toplu açılış törenine katıldı.

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