Suriye’de ABD üssüne roketli saldırı
HABER MERKEZİ
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Suriye’nin Deyr ez-Zor kenti yakınlarındaki petrol sahasındaki üssüne 3 roket fırlatıldı.
Saldırı üzerine ABD savaş uçaklarının bölge üzerinde yoğun keşif uçuşlarına başladığı kaydedildi.
Saldırının sonucuyla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı.
21 Ekim’de ABD liderliğindeki Uluslararası Kalisyon’un terör örgütü DAİŞ’e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti.
ABD Merkez Komutanlığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklamıştı.