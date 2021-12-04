Politika

Mahmur’da şehit olan çocuğun ismi okula verildi

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, Mahmur’da iki erkek kardeşiyle birlikte köyünü DAİŞ’e karşı savunan 10 yaşındaki Barzan İsmail'in adının bir okula verilmesine karar verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mahmur DAİŞ barzan ismail

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Mahmur’da iki erkek kardeşiyle birlikte köyünü DAİŞ’e karşı savunan 10 yaşındaki Barzan İsmail'in adının bir okula verilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada kararın İsmail'in iki ağabeyi ile birlikte Mahmur’u DAİŞ’e karşı savunmada oynadığı kahramanca rolü onurlandırılması için verildiği vurgulandı.

Açıklamada, “İsmail savunma, irade ve vatan sevgisi dersleri verilen bir okul oldu” denildi.

Açıklamada, "Son DAİŞ saldırılarında şehit olan Peşmergeler ve  siviller için Pazar sabahı Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm okullarda öğrenciler bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ’in Mahmur yakınlarındaki Xidirce köyünde dün düzenlediği saldırıda, 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv