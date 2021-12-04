Mahmur’da şehit olan çocuğun ismi okula verildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Mahmur’da iki erkek kardeşiyle birlikte köyünü DAİŞ’e karşı savunan 10 yaşındaki Barzan İsmail'in adının bir okula verilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada kararın İsmail'in iki ağabeyi ile birlikte Mahmur’u DAİŞ’e karşı savunmada oynadığı kahramanca rolü onurlandırılması için verildiği vurgulandı.

Açıklamada, “İsmail savunma, irade ve vatan sevgisi dersleri verilen bir okul oldu” denildi.

Açıklamada, "Son DAİŞ saldırılarında şehit olan Peşmergeler ve siviller için Pazar sabahı Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm okullarda öğrenciler bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ’in Mahmur yakınlarındaki Xidirce köyünde dün düzenlediği saldırıda, 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüştü.