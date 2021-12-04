DAİŞ'ten Kerkük’te Kürt köyüne saldırı

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, nüfusunun büyük bölümünü Kürtlerin oluşturduğu Sergeran’a bağlı Liheban köyünün DAİŞ’lilerce üç koldan kuşatıldığını, Irak güvenlik güçlerinin ise köylülerin yardım çağrısına yanıt vermediğini aktardı.

Köylülerle DAİŞ’liler arasında çatışma sürerken, köy sakinlerinin Peşmerge Güçleri’nden yardım istediği öğrenildi.

DAİŞ mensuplarının Liheban köyüne üçüncü kez saldırı düzenlediği öğrenilirken, 25 örgüt mensubunun kuşatmada olduğu ancak ve köyde kayıp olup olmadığı bilgisine ulaşılamadığı kaydedildi.

K24’e konuşan Cafer isimli köy sakini, gelen seslerden DAİŞ’lilerin ağır silahlarla saldırdığının anlaşıldığını, köylülerde ise sadece kalaşnikov tipi silahların olduğunu ve mermilerinin de azaldığını söyledi.

Sengeran ilçesine bağlı Liheban köyü 16 Ekim 2017 olaylarından bu yana Irak güçlerinin denetiminde bulunuyor.