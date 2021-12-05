Kerkük’te patlama

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, gece saatlerinde Xerinate Mahallesi’nde Baba Gurgur petrol istasyonu yakınlarında bir ses bombasının patladığını aktardı.

Çöp kutusuna bırakılan ses bombasının patlaması sonucu bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri de zarar gördü.

Kerkük Polis Müdürlüğü, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan gece saatlerinde DAİŞ tarafından Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne de saldırı oldu. Saldırıya köy sakinleri karşı koydu.