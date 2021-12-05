Bağdat’ta ABD’nin çekilmesiyle ilgili görüşme

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Kazimi ile ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller arasında gerçekleşen görüşmede, ABD muharip güçlerinin Irak’tan çekilmesiyle ilgili adımlar ele alındı.

Görüşmede, Uluslararası Koalisyon’a bağlı muharip güçlerin sağladığı ilerleme ve Irak’taki görevlerinin, Bağdat-Washington Stratejik Diyaloguna göre sona ermesi değerlendirildi.

Büyükelçi Tueller, Irak’ın istikrarının önemine ve Amerikan güçlerinin görevinin danışmanlığa dönüşmesine vurgu yaptı.