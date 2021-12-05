Politika

Bağdat’ta ABD’nin çekilmesiyle ilgili görüşme

Irak Başbakanı Kazimi ile ABD Büyükelçisi Tueller, Irak’taki ABD güçlerinin çekilmesiyle ilgili süreci görüştü.
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Irak Matthew Tueller Mustafa Kazimi

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Kazimi ile ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller arasında gerçekleşen görüşmede, ABD muharip güçlerinin Irak’tan çekilmesiyle ilgili adımlar ele alındı.

Görüşmede, Uluslararası Koalisyon’a bağlı muharip güçlerin sağladığı ilerleme ve Irak’taki görevlerinin, Bağdat-Washington Stratejik Diyaloguna göre sona ermesi değerlendirildi.

Büyükelçi Tueller, Irak’ın istikrarının önemine ve Amerikan güçlerinin görevinin danışmanlığa dönüşmesine vurgu yaptı.

Tueller - Kazimi görüşmesi
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