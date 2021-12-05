Politika

Afrin’de 2 kadın kaçırıldı

Rojava’nın Afrin’deki silahlı grupların iki kadını kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Afrin silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre, “Sivil Polis” isimli silahlı grup, 2 Aralık’ta Rohat Nuri İbo isimli 22 yaşındaki kadını El-Qos yolunda kaçırdı.

Kurzêlê köyünden olan Rohat Nuri İbo’nun, Katar merkezli bir insani yardım kuruluşu çalışanı olduğu ve işten eve döndüğü sırada kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, silahlı grupların 27 Kasım’da da Newal Enwer Nasan isimli kadını kaçırdığı kaydedildi.

Newal Enwer Nasan’ın 25 Nisan’da da Şehba’dan Afrin’e döndüğü sırada da alıkonulduğu, sorgulandıktan sonra aynı gün serbest bırakıldığı ifade edildi.

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunan Rojava’nın Afrin bölgesinde Kürtlere yönelik sık sık kaçırılma olayları yaşanıyor. Silahlı gruplar kaçırdıkları kişileri fidye karşılığında serbest bırakıyor.

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