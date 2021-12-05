Ardahan buz kesti: Eksi 15

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Dersim’de 1, Ardahan'da eksi 15, Ağrı'da eksi 14, Kars'ta eksi 13, Erzurum'da eksi 9, Erzincan ve Iğdır'da eksi 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Dersim'de 11, Iğdır'da 9, Kars'ta 5, Erzincan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 3, Ardahan'da eksi 10 derece olması bekleniyor.

Dün ise Ardahan’da hava sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmüştü.

4 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van, Bitlis ve Muş'ta yağmurlu olacak.

Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 9, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.