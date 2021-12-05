Başbakan ile Finlandiya Büyükelçisi DAİŞ’le mücadeleyi görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Finlandiya’nın Bağdat Büyükelçisi Matti Lassila görüşmesinde Irak’ın genel durumu ve Kürdistan Bölgesi ile Finlandiya ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Finlandiya’nın, DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon görev gücü çerçevesinde Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başbakan, uluslararası toplumun, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde DAİŞ terörüyle mücadelede işbirliğini arttırmasının önemini vurguladı.

Büyükelçi Lassila ise Finlandiya’daki Kürdistan diasporasının yapıcı rolüne vurguda bulunarak, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle, özellikle ticaret ve üretimde ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.