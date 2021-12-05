Politika

Paul Bremer: Kürt yemeklerini çok sevdim

2003 yılında ABD'nin Irak'a atadığı ilk sivil yönetici olan Paul Bremer, görev yaptığı döneme ilişkin sorulara yanıt verdi.
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ABD Paul Bremer Kürtler Irak

ERBİL (K24)

Saddam rejiminin devrildiği 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George Bush’un Irak'a atadığı ilk sivil yönetici olan Paul Bremer, MBC kanalına verdiği mülakatta Irak’taki yürüttüğü faaliyetlerle ilgili konuştu.

Irak’ta kitle imha silahları bulmadıklarını kaydeden Bremer, “Doğrusu o silahlar gerçekten var mıydı yok muydu bilmiyorum” dedi.

Iraklıların kendisini sevip sevmemesinin önemli olmadığını belirten Bremer, oraya temel bir görevle oraya gittiğini ifade etti.

“Bremer Iraklı olsaydı ve işgalci bir ordu ülkesine girseydi, o bu orduya karşı durur muydu” sorusuna Bremer, “O zaman ordunun davranışlarına göre değişir. Irak’a girdiğimiz zaman, Iraklılar için iyi şeyler yapmak istiyorduk” yanıtını verdi.

Bremer, “Irak’ta birlikte çalıştığınız en iyi kişi kimdi?” sorusuna ise, “Bunu söylemek zor ancak Kürt yemeklerini çok seviyordum” şeklinde cevap verdi.

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