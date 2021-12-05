Politika

Mitterrand’ın oğlu Kürdistan Parlamentosu’nda konuşacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile Kürt dostu eşi Danielle Mitterrand’ın oğlu Gilbert Mitterrand, Kürdistan Parlamentosu oturumuna katılacak.
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kürdistan Danielle Mitterrand Kürdistan Parlamentosu

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu’nun açıkladığı programa göre Salı günü saat 12.00’de olağan oturum gerçekleştirilecek.

Oturumda, Kürt dostu Danielle Mitterrand’ın vefatının 10’uncu yıldönümü dolayısıyla, oğlu Gilbert Mitterrand’ın da katılımıyla bir anma yapılacak. Anmada Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq’in ardından Gilbert Mitterrand bir konuşma yapacak.

Güney Kürdistan’da Kürtlere yönelik katliamların dünyaya duyurulmasında önemli bir rol üstlenen ve “Kürtlerin Annesi” olarak anılan Danielle Mitterrand, 22 Kasım 2011’de hayata veda etmişti.

Oturumda ayrıca, terör örgütü DAİŞ’in son günlerde Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırılarıyla ilgili Peşmerge İşleri ve Kürdistan Bölgesi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Komisyonlarının önergeleri de görüşülecek.

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