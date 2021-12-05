Amedspor kazandı, Diyarbekirspor kaybetti
HABER MERKEZİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yer alan Amedspor, evinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.
Amedspor’un golü 45’inci dakikada Mehmet Alaeddinoğlu’ndan geldi.
Bu skorla Amedspor, 24 puana ulaşarak ligin 2’nci sırasına yükseldi. Amedpsor haftaya deplasmanda Isparta 32 ile karşılaşacak.
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Diyarbekirspor ise deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraşspor’a 4-0 mağlup oldu.
15 puanı bulunan Diyarbekirspor, 14’üncü sırada kaldı. Diyarbekirspor da haftaya evinde Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.