Türkiye enflasyon oranında kaçıncı sırada?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon sepetini baz alarak ayrı bir hesaplama yapan Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup ise kasım ayındaki yıllık enflasyonun yüzde 58,65 olduğunu savundu.

Resmi rakamlar baz alındığında Türkiye dünyadaki en yüksek 11'inci enflasyona sahip ülke oldu.

Her ülkenin son açıkladığı veriler karşılaştırıldığında dünyadaki en yüksek enflasyonu yüzde 1575 ile Venezuela yaşıyor. Onu yüzde 366 ile Sudan takip ederken üçüncü sıradaki Lübnan'da enflasyon yüzde 174 oranında.

Suriye'de tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 139 düzeyinde. Bu oran Surinam'da yüzde 69,5; Zimbabve'de yüzde 58,4; Arjantin'de yüzde 52,1; İran'da yüzde 39,2; Etiyopya'da yüzde 34,2 ve Angola'da yüzde 26,87 seviyesinde.

ENAGrup verisinde göre ise Türkiye Surinam'ın ardından altıncı sıraya yerleşiyor

Avrupa ülkeleri arasında ise Türkiye açık ara önde bulunuyor. Onu yüzde 10,9 ile Ukrayna; yüzde 10,5 ile Belarus takip ediyor. Avrupa genelinde en düşük enflasyon yüzde 0,9 ile Lihtenştayn'da yaşanıyor.

EN DÜŞÜK ENFLASYON RUANDA’DA

Enflasyonun yüksek olması kadar çok düşük olması da ekonomi açısından istenmeyen bir durum. Makul düzeyde bir enflasyon sağlıklı büyümenin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Dünya genelinde en düşük enflasyon yüzde -3,3 ile Ruanda'da yaşanıyor. İkinci sırada yüzde -2,46 ile Komoros bulunurken onun ardından yüzde -1 ile Cayman adaları geliyor. Çad ve Bahreyn'de enflasyon yüzde -0,9 iken Maldivler'de bu oran yüzde -0,2 düzeyinde.

Pozitif enflasyonun en düşük görüldüğü ülke ise yüzde 0,1 ile Japonya. Bolivya'da enflasyon yüzde 0,49; Yeni Kaledonya'da yüzde 0,63 ve Suudi Arabistan'da yüzde 0,8 oranında.