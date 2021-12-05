Politika

Uluslararası Koalisyon: Suriye’de ABD üssüne saldırı yapılmadı

DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon, Suriye'nin güneyindeki Al-Tanf’taki ABD askeri üssüne herhangi bir saldırı düzenlenmediğini açıkladı.
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suriye Suriye Al-Tanf Koalisyon güçleri

HABER MERKEZİ

Uluslararası Koalisyon, Suriye'nin güneyindeki Al-Tanf’taki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Joel Harper, yaptığı açıklamada, Al-Tanf üssüne herhangi bir saldırının düzenlenmediğini söyledi.

Joel Harper, “Patlamamış bombaların imha edilmesi için Koalisyon’un kontrolünde bir patlama gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Al-Tanf'teki ABD üssünde patlama sesleri duyulduğunu açıklamıştı.

Suriye, Irak ve Ürdün üçgeninde yer alan Al-Tanf Askeri Üssü, 2014 yılında Uluslararası Koalisyon tarafından DAİŞ'e karşı savaşmak için kurulmuştu.

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