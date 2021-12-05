Politika

Irak seçimleri: Sonuçların iptal davasının tarihi belli oldu

Irak’taki Yüksek Federal Mahkemenin seçim sonuçlarının iptali için açılan davanın 13 Aralık'ta görülmesine karar verdiği belirtildi.
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Irak ırak seçim şii fetih koalisyon Hadi Amiri

HABER MERKEZİ

Şii Fetih Koalisyonu’nun, 10 Ekim’de düzenlenen erken genel seçimlerin iptali için yaptığı başvuruyla ilgili Yüksek Federal Mahkemenin (Anayasa Mahkemesi), aldığı karara ilişkin açıklama Irak haber ajansı İNA'da yer aldı.

Buna göre, Yüksek Federal Mahkeme, söz konusu iptal davasının 13 Aralık'ta görülmesine karar verdi.

Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, dün yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarına itirazımız sürüyor ve bunun iptali için Federal Mahkemeye başvurduk. Mahkeme sonucunu bekliyoruz" demişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komisyonu de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı. 

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