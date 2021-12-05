Sağlık

Norveç’te 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan bir restoranda toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
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avrupa Norveç Covid-19 Omicron varyantı vaka

HABER MERKEZİ

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Oslo'daki Louise restoranında 18 Kasım'da topluca yenilen Noel yemeğine katılan 120 kişide Covid-19'un Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Ülkenin devlet televizyonu NRK'nin haberinde, Norveç enerji şirketinin Noel yemeğine katılanlar arasında Güney Afrika'dan iş gezisinden gelenler bulunduğunu ve bu kişiler aracılığıyla Omicron varyantının bulaştığı belirtildi.

Oslo Belediyesi, 18 Kasım'da söz konusu restoranda bulunanlardan, belediye ile iletişime geçmesini istedi.

"OMICRON VARYANTI AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR"

Norveç Sağlık Müdürü Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad ise NRK'ye yaptığı açıklamada, "Covid-19'un Omicron varyantının avantaja dönüşebileceğini" iddia etti.

Nakstad, "Omicron'un semptomlarının çok hafif olduğu ve hastalığın hafif belirtilerle seyrettiği rapor ediliyor. Eğer böyleyse, insanları ciddi şekilde hastalandırmadan ve sağlık sitemini zorlamadan Covid-19 karşı geniş bir bağışıklığa yol açabilir. Zaten istenen sonuç da bu" ifadelerini kullandı.

Oslo Belediyesinden 2 Aralık'ta yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu yemeğe katılan en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Norveç'te şimdiye kadar 282 bin 918 kişide Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 1093 kişi hayatını kaybetti.

 

 

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