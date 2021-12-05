Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı belli oldu

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda, başkanlık seçimi sonuçlandı.

TBB'nin yeni başkanı, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

Üç sandıkta 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın listesine 181 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Sağkan'ın ekibindeki yönetim, disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

Feyzioğlu’nun oy kullandığı sandıktan da Sağkan’a daha fazla oy çıkması dikkat çekti. 1 No’lu sandık sonuçlarına göre Sağkan 60 delegenin oyunu alırken, Feyzioğlu 54 oyda kaldı.

Feyzioğlu’nun yönetim kurulu aday listesinde sekiz, Sağkan’ın listesinde ise beş baro başkanı bulunmaktaydı.

Feyzioğlu’nun listesinde bulunan isimler şu şekilde:

Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, eski Isparta Barosu Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül, Giresun Barosu Delegesi Gültekin Uzunalioğlu, Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar ve Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür.

Sağkan’ın listesinde bulunan isimler ise şöyle:

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, İzmir Barosu Delegesi Ercan Demir, Muş Barosu Delegesi Abdülbaki Çelebi, Muş Barosu Delegesi Ali Bayram ve Ankara Barosu Delegesi İsmail Cumhur Bozkurt.