Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybederken, 210 vaka tespit edildi.
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ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 234 Covid-19 testi uygulanırken, 210 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (113) ve can kaybı (5) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 403 kişi sağlığına kavuştu, 12 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 550 bin 510

Vaka: 376 bin 868

İyileşen: 365 bin 71

Tedavisi süren: 4 bin 871

Ölüm: 6 bin 926

       

 

 

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