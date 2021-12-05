Fransa Başkonsolosu’ndan şehit Peşmergelerin ailelerine taziye ziyareti

ERBİL (K24)

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Twitter hesabından hem Kürtçe hem de Fransız olarak yaptığı paylaşımda DAİŞ’in Mahmur’un Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda şehit olan 3 Peşmerge’nin ailelerine taziye ziyaretinden bulunduğunu belirtti.

Olivier Decottignies, şunları kaydetti:

“Mahmur’un Xidirce köyünde şehit olan ikisi kardeş olan Dilşad Kadir, Didar Kadir ve kuzenleri Weli Ewla adlı Peşmergelerin ailelerini ziyaret ederek, Fransa’nın taziyelerini sundum.”

DAİŞ’in 2 Aralık’ta Mahmur yakınlarındaki Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda, 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüştü.