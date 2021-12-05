Son durum: Kürtlerin göç ettiği köyde alevler yükseliyor

KERKÜK (K24)

Sergeran nahiyesi sınırındaki Liheban köyün dün gece DAİŞ’lilerce üç koldan kuşatılmış, Irak güvenlik güçleri ise köylülerin yardım çağrısına yanıt vermemişti.

Bugün köyde kalan 10 aile de göç etti ve köy tamamen boşaldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda köyden alevlerin yükselidiği görülüyor. Videoyu çekekn kişi DAİŞ mensuplarının köye girip köyü ateşe verme girişiminde bulunduğunu belirtiyor.

K24’e konuşan köy muhtarı, “DAİŞ mensupları köy sınırında ancak köye girdiklerini gözlemlemedik” dedi.

Liheban köyü geçen yazdan beri süren DAİŞ saldırılarının sonucunda tamamen boşaldı.

Nüfusunun büyük bölümünü Kürtlerin oluşturduğu Sergeran nahiyesi sınırındaki Liheban köyün dün gece DAİŞ’lilerce üç koldan kuşatılmış, Irak güvenlik güçleri ise köylülerin yardım çağrısına yanıt vermemişti.

Köylülerle DAİŞ’liler arasında çatışma sürerken, köy sakinlerinin Peşmerge Güçleri’nden yardım istediği belirtilmişti.

Yerinden olan Kürt köylüler, evlerini bırakarak Erbil’e göç etti.

K24’e konuşan köy muhtarı, köyün tamamen boşaldığını belirterek, “Sadece 10 aile kalmıştı, onlar da göç etti” dedi.

K24’ün edindiği bilgilere göre geçen yaz Liheban köyünde 65 Kürt aile yaşıyordu.

Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı olan ve Sergeran nahiyesi sınırlarındaki Liheban köyünde Peşmerge Güçleri’nin bölgeden çekilmesinden sonra büyük bir güvenlik boşluğu meydana geldi.

Liheban köyü 16 Ekim 2017 olaylarından bu yana Irak güçlerinin denetiminde bulunuyor. Irak güçleri, daha önce 3 kez DAİŞ saldırısına uğrayan köy halkına yardım etmediği gibi Peşmerge Güçleri’nin köylülerin yardımına koşmasına da izin vermedi.

Birkaç ay önce 25 aile göç etmişti. Sonraki DAİŞ saldırısından sonra 15 aile daha göç etti ve köyde kalan 10 aile de bugün göç etmek zorunda kaldı.

K24 muhabiri, dün gece onlarca DAİŞ mensubunun saldırısına uğrayan Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani köylerden biri olan Liheban köyünde yaşayanların tüm mal ve mülklerini, evlerini geride bırakarak canlarını kurtarmak için göç ettiğini aktardı.