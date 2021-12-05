Dalkurd yeniden ikinci lige yükseldi

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Bir sezon önce İsveç Superettan Ligi’ne veda ederek bu sezon İsveç 1’inci Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, yeniden bir üst lige çıkmak için Play-off maçlarının ikincisinde GAIS’e konuk oldu.

İlk maçta GAIS’i 2-1 mağlup eden Dalkurd, ikinci maç için önemli avantaj elde etti.

Dalkurd, Ümit Aras’ın 32’nci dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci devresinde GAIS’te Michale Kargbo’nun 79’uncu dakikada attığı golle maçta eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd bu skorla yeniden İsveç Superettan Ligi’ne yükseldi.

K24’e konuşan Dalkurd Başkan Yardımcısı Welat Kılıçaslan, maçtan sonra GAIS taraftarlarının olay çıkardığını ve Dalkurd taraflarına saldırdığını söyledi.