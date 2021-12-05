Başbakan’dan vatandaşlara aşı çağrısı: Kürdistan’ı koruyun

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından vatandaşlara Covid-19 aşısı olma çağrısında bulundu.

“Kürdistanlıları aşıyı yaptırmaya çağırıyorum” diyen Başbakan, “Kendinizi ve sevdiklerinizi coronavirüsten koruyun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yaklaşık 200 merkezden herhangi birinde ücretsiz olarak aşı olabileceğini vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 200 merkezden herhangi birinde ücretsiz olarak aşınızı yaptırın. http://gov.krd adresinden online olarak ön kayıt yaptırın.

Aşı olun, Kürdistan'ı koruyun.”