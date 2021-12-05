Politika

Başbakan’dan vatandaşlara aşı çağrısı: Kürdistan’ı koruyun

Başbakan Mesrur Barzani, vatandaşlara yeni tip coronavürüse (Covid-19) karşıya aşı olma çağrısında bulunarak , “Aşı olun, Kürdistan'ı koruyun” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Covid-19 aşı çağrı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından vatandaşlara Covid-19 aşısı olma çağrısında bulundu.

“Kürdistanlıları aşıyı yaptırmaya çağırıyorum” diyen Başbakan, “Kendinizi ve sevdiklerinizi coronavirüsten koruyun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yaklaşık 200 merkezden herhangi birinde ücretsiz olarak aşı olabileceğini vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 200 merkezden herhangi birinde ücretsiz olarak aşınızı yaptırın. http://gov.krd adresinden online olarak ön kayıt yaptırın.

Aşı olun, Kürdistan'ı koruyun.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv